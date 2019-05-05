A Haber'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

YSK'nın son kararının esas değil ara karar olduğunu belirten Yavuz, "Ne gerekçe yazacaklar 'Oy kullanamaz' derlerse, ben onu da merak ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

YSK, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemiş, KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

CHP'yi de eleştiren Yavuz, "Herhalde Cumhuriyet savcıları boş durmayacak, ilgili kurumlar boş durmayacak. Biz de boş durmayacağız. Bu kadar iş olmuşken, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılarak hileler olmuşken bunların takipçisi elbette Cumhuriyet başsavcıları da biz de olacağız" ifadelerini kullandı.