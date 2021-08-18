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Ali İnce kimdir? Ali İnce kaç yaşında ve neden öldü? İşte Ali İnce’nin oynadığı filmler

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Ali İnce kimdir? Ali İnce kaç yaşında ve neden öldü? İşte Ali İnce’nin oynadığı filmler

Ali İnce’nin vefatıyla Yeşilçam dünyasından bir isim daha aramızdan ayrıldı. Çöpçüler Kralı filmiyle tanınan Ali İnce’nin ölüm haberinin ardından pek çok kişi Ali İnce’nin oynadığı filmlerle birlikte ölüm nedenini de araştırmaya başladı…

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:44 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali İnce’nin vefat haberi sevenleri kadar Yeşilçam hayranlarını da üzüntüye boğdu. Diğer yandan haberin ardından usta oyuncuyu tanımayanlar, Ali İnce’nin hangi filmlerde oynadığını araştırmaya başladı…

ALİ İNCE KİMDİR?

1 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Ali İnce 1977 yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırarak tanınmıştı.

ALİ İNCE KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

63 yaşındaki emektar oyuncunun doğal yollarla öldüğü kaydedildi. Sanatçının cenazesi 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ İNCE’NİN OYNADIĞI FİLMLER

Ali İnce;

  • Hababam Sınıfı Tatilde,
  • Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
  • Hababam Sınıfı Güle Güle
  • Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi),
  • 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz),
  • 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri)
  • 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırmıştı. 

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