Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali İnce’nin vefat haberi sevenleri kadar Yeşilçam hayranlarını da üzüntüye boğdu. Diğer yandan haberin ardından usta oyuncuyu tanımayanlar, Ali İnce’nin hangi filmlerde oynadığını araştırmaya başladı…

ALİ İNCE KİMDİR?

1 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Ali İnce 1977 yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırarak tanınmıştı.

ALİ İNCE KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

63 yaşındaki emektar oyuncunun doğal yollarla öldüğü kaydedildi. Sanatçının cenazesi 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ İNCE’NİN OYNADIĞI FİLMLER

Ali İnce;