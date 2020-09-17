Ali isminin anlamı nedir? Alinin anlamı nedir?
Ailelerde çocu zaman dünyaya gelecek olan bebeğe isim verme tartışma durumu tartışma konusu olur. Ancak yapılan isim araştırmalarının neticesinde bebeğe ortak verilen kararla isim verilir. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri de Ali ismidir. Ali ismi çok fazla kullanılmasına rağmen anlamı herkes tarafından henüz net olarak bilinmemektedir. Ali'nin anlamı, Ali isminin anlamı nedir sorularıyla internet ortamında çok fazla aratılır. Siz de alinin anlamı , Ali isminin anlamı nedir sorularını soruyorsanız detayları aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimize göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte Ali'nin anlamı nedir?Ali isminin anlamı nedir sorularının cevapları...
17 Eylül 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Ali ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Ali ismini koymak istiyorsanız ve alinin anlamı, alinin anlamı nedir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte alinin anlamı ve alinin anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...
Ali isminin 8 farklı anlamı vardır. Bunlar şu şekildedir;
1-Üstün, yüce, yüksek
2-Aşıp Gitmekte Olan, Ay, Yeni Ay, Işkın Ay
3-Büyük, ulu
4-Hz. Ali: Ebu Talibin Oğlu. Peygamberimizin Amcazadesi Ve Kızı Fatma (R.Anha)Nın Kocası. Dördüncü Halife.
5-TDK'ya göre Ali isminin anlamı şu şekildedir; Orun bakımından en üstün.
6-Şanlı kimse.
7-Aile.
8-Makam, mevki bakımından en üstün.
Cinsiyeti:Erkek
Kökeni: Farsça/Arapça
Bebeklerine iki isim vermek isteyen anne babalar genellikle iki isminde birbirleriyle uyum ve ahenk içerisinde olmasına özen gösterirler. Ali isminin yanına genellikle Türkiye'de Emir, Ömer, Muhammet, Mehmet isimleri gelir. Bu isimler bir araya geldiğinde ve beraber telaffuz edildiklerinde daha ahenkli olurlar. Ali isminin yanına gelen isimler genellikle ya geleneksel ya da modern isimlerle birleştirilir. Bebeğine iki isim koymak isteyen anne ve babalar genellikle Ali ismini tercih etmektedirler.