Ali isminin anlamı nedir? Alinin anlamı nedir?

Ali ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Ali ismini koymak istiyorsanız ve alinin anlamı, alinin anlamı nedir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte alinin anlamı ve alinin anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...

Ali isminin 8 farklı anlamı vardır. Bunlar şu şekildedir;

1-Üstün, yüce, yüksek

2-Aşıp Gitmekte Olan, Ay, Yeni Ay, Işkın Ay

3-Büyük, ulu

4-Hz. Ali: Ebu Talibin Oğlu. Peygamberimizin Amcazadesi Ve Kızı Fatma (R.Anha)Nın Kocası. Dördüncü Halife.

5-TDK'ya göre Ali isminin anlamı şu şekildedir; Orun bakımından en üstün.

6-Şanlı kimse.

7-Aile.

8-Makam, mevki bakımından en üstün.

Cinsiyeti:Erkek

Kökeni: Farsça/Arapça

Bebeklerine iki isim vermek isteyen anne babalar genellikle iki isminde birbirleriyle uyum ve ahenk içerisinde olmasına özen gösterirler. Ali isminin yanına genellikle Türkiye'de Emir, Ömer, Muhammet, Mehmet isimleri gelir. Bu isimler bir araya geldiğinde ve beraber telaffuz edildiklerinde daha ahenkli olurlar. Ali isminin yanına gelen isimler genellikle ya geleneksel ya da modern isimlerle birleştirilir. Bebeğine iki isim koymak isteyen anne ve babalar genellikle Ali ismini tercih etmektedirler.



