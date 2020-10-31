Türkiye Ali Kılıç'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Ali Kılıç'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Ali Kılıç'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 21:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1 Kasım’da gerçekleşecek AK Parti Samsun İl Kongresi’ne katılım sağlayacağından dolayı Samsun’da bulunan ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve protokol üyeleri corona virüs testi yaptırdı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

 Başkan Kılıç, "Korona virüs testim pozitif çıktı. Biraz ağrılarım ve öksürüğüm var. Şiddetli bir ağrım ve şikâyetim yok. 2 kızım ve eşim ile beraber evimizde izole olmuş durumdayız" dedi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Joe Biden seçilirse…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!