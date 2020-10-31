Ali Kılıç'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
31 Ekim 2020, Cumartesi 21:41 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1 Kasım’da gerçekleşecek AK Parti Samsun İl Kongresi’ne katılım sağlayacağından dolayı Samsun’da bulunan ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve protokol üyeleri corona virüs testi yaptırdı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı.
Başkan Kılıç, "Korona virüs testim pozitif çıktı. Biraz ağrılarım ve öksürüğüm var. Şiddetli bir ağrım ve şikâyetim yok. 2 kızım ve eşim ile beraber evimizde izole olmuş durumdayız" dedi.
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