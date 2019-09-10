Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde Juventus başkanıyla beraber çalışacak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığını Juventus'un da başkanı olan Andrea Agnelli'nin yaptığı Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi.