Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde Juventus başkanıyla beraber çalışacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığını Juventus'un da başkanı olan Andrea Agnelli'nin yaptığı Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi.
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.
AA