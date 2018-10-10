Ali Koç konuşması canlı: FB TV canlı yayın!

Fenerbahçe'de son zamanlarda olaylar durulmuyor. Ligde alınan kötü sonuçlar moralleri bozarken Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakılması olayları daha da alevlendirdi. Gözler Volkan Demirel ve Ali Koç cephesine dönerken Başkan Ali Koç bugün saat 14.00'te FB TV'ye çıkıp önemli açıklamalarda bulunacak. Ali Koç'un kadro dışı bırakılan futbolcular ve Phillip Cocu ile yola devam edip etmeyeceği hakkında açıklamalar yapması bekleniyor. Ali Koç'un açıklamasını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre, her fırsatta idmanlara gitme kararı alan Koç, taraftarla arasına da mesafe koyacak. Başkanın, iyi niyetle girdiği diyalogların sosyal medyada yayınlanmasından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Haberde, görevden alınan hocaların savunmasını ise Aykut Kocaman'ın yapacağına yer verildi.