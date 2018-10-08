Ali Koç: Kupayı bana uzatmayın
The Bodrum Cup'ın basın toplantısında fotoğraf çekimine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının "Kupayı Ali Bey'e verin" demesi üzerine "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" karşılığını verdi
Bu sene 30'uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup öncesinde tanıtım toplantısı yapıldı.
"KUPAYI BANA UZATMAYIN"
Düzenlenen basın toplantısının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmacılarla birlikte fotoğraf çekimine katıldı. Organizasyonu kazanana verilecek kupanın, fotoğraf çekimi alanına getirilmesinden sonra basın mensuplarının, "Kupayı Ali Bey'e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komodoru David Dein, Tarek Mourad, Dr. Erhan Bulutcu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mesut Toprak da katıldı.