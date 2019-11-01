"Beğenmemişler"









beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merih Demiral'la ilgili, "Merih'i niye kaçırdığımızı incelettik. Şampiyon olan U21 kadrosundaydı. A takıma yolladık, o dönemki antrenör 'Beğenmedik' dedi. Burada sıkıntılı bir şey var, bu kadar rastlantı olamaz. Burnumuzun dibindeki oyuncuları kaçırdık." dedi.





Parlıyor

Merih Demiral'ın tanıtım günü

Merih Demiral 2016 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Alcanenense'den 200 bin euro bedelle Sporting Lizbon'a transfer olan Merih, 2018-2019 sezonunun başında Alanyaspor'a kiralandı ve devre arasında 3,5 milyon euro'ya Alanyaspor'un oyuncusu oldu.





Satın alındıktan sonra hiç oynamadan satın alma opsiyonuyla İtalya'nın Sassoulo takımına kiralanan Merih, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 6 ay kiralık oynadığı Sassoulo tarafından 9 milyon 250 bin euro bedelle transfer edildi.





Bu transfer sadece 5 gün sonra Juventus, Merih'i Sassoulo'dan 18 milyon euro'ya satın aldı.





Merih'in Juventus'taki ilk maçı