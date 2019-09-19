Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle federasyon tarafından PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi.

19 Eylül 2019, Perşembe 12:05
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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan resmi açıklama:

"Hukuk Müşavirliği'nce 19.09.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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