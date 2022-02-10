Futbol Ali Koç soyunma odasına indi, futbolculara sitem etti

Ali Koç soyunma odasına indi, futbolculara sitem etti

Futbol

Ali Koç soyunma odasına indi, futbolculara sitem etti

Fenerbahçe, bu sezonki en büyük dayanağı olan Türkiye Kupası'nda çeyrek final göremeden elendi. Kayserispor'a kendi sahasında kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç öncesi oyunculara aşıladığı umudu kendisi de kaybetti. Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.

10 Şubat 2022, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Milliyet Skorer'de yer alan habere göre, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soyunma odasına indi. Futbolculara sitem eden Koç, şunları söyledi:

Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin. Taraftar gösterdiği isyanda sonuna kadar haklı. Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz.


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