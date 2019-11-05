Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ile Ramazan Köse de disiplin kuruluna sevk edildi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.