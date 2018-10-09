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Son dakika spor haberleri: Ali Koç yarın açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi! Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un yarın açıklama yapacağını duyurdu. Ali Koç'un bugün bir basın toplantısı düzenleyerek takımdaki son durum ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili konuşması bekleniyordu

09 Ekim 2018, Salı 11:31 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 11:56
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Fenerbahçe'de geçen hafta cuma günü Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı bırakılmış, teknik heyetten de üç isimle yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, pazar günü Başakşehir'le oynanan maçtan önce kulüp televizyonuna açıklamalar yapmış ve Volkan Demirel ile, Dirar-Aatif ikilisinin kadro dışı kalma sebeplerinin farklı olduğunu dile getirmişti. Ali Koç ayrıca kadro dışı kararlarlarıyla ilgili en geç salı gününe kadar açıklama yapacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç yarın konuşacak. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Sayın Ali Koç, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yarın (Çarşamba) 14.00'da FBTV'de katılacağı canlı yayında yapacaktır."

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