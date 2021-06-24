"Ali Koç Fenerbahçe'ye niye geldiğinin farkında değil. İnsanlar onu beyaz atlı prens olarak gördü. Gelip pamuk prensesi götürecekti sözde! Fenerbahçe küme düşüyordu, küme! Tarihimizde ikinci kez...

Devamlı 'enkaz aldık' edebiyatı yapıyor. Fenerbahçe'de biz öyle bir tablo bırakmadık. 1998'de geldiğimizde hiçbir şeyi yoktu kulübün. 20 tane tapu aldık. Ali Koç tutturmuş "Galatasaray ve Beşiktaş'ın mal varlığı bizden çok" diye. Neyi var Galatasaray ve Beşiktaş'ın? Devletin yaptığı stadları ve birkaç arsa hariç neyi var?

Ali Koç bizim nelere sahip olduğumuzu bilmiyorum çünkü gezip görmedi. Gezmeye kalksa 10-15 gün sürer zaten.

"Son 3 yıldır çok sıkıntılar çektim" diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 3 gün evden çıkmadın altı üstü. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz bir yere kaçmadık ki, aday olduk seçilemedik. Seçilseydik şu an ne yaşıyorsa biz de onu yaşayacaktık."

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Kendisine sesleniyorum, lütfen bizi rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Bizimle rakip olmanın tek yolu var, 20 yıl başkanlık yapıp stad yapacaksın, tesisleri yeniden yapacaksın, sonra da "gözümün üstünde kaşım yok" demeyip hapse gireceksin! Bugüne kadar sustum, beni yeniden başkanlığa soyundurmayın! Her gecenin bir sabahı olmaz bunu bilin!

Biz 2019'da ibra edilmişken biz sanki ibra edilmemişiz gibi yazarak mektup gönderdiler. Biz ibra edilmesek siz seçilemezsiniz tüzük gereği. Yönetiminiz düşer. Bakmışlar ki ibra edilmişiz. Vay Fenerbahçe'm vay! Sonra da bize yalancı diyor. Yalan söylesem hapis yatmazdım zaten.

'Ben saygılıyım' diyor. Ben zona hastası olmuşum, pantolonum üstümden düşüyor, 2 sene onunla uğraştık. Ali Koç, seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Vehbi Koç'un torunu, Rahmin Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun.

Git Benzema'yı, Dzeko'yu al. Alex'ler, Ortega'lar, Anelka'lar geldi buraya. Anelka geldi yedek oturdu. Senden beklentimiz bu. 'Para yok' diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Para para diyorsun sende para çok. Para vermeyeceksen kimse seni seçmez.

3 Temmuz önemli bir konu. Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım? Ya 3 Temmuz'dan mağdur oluyor ya da 3 Temmuz'un arkasına sığındığımızı söylüyor. Buna bir karar versin. 2012'de seçim oldu, ben hapisteyim. Sen yönetime girmedin, çektin gittin.

Obradovic benim dostum. Bizde çalışırken bazen gelirdi, 5 dakika basketbol konuşurduk sonra 5 saat 6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık kardeşim Ali Yıldırım'la beraber. Sayın Ali Koç! Basketbol şubesini almaya talibim. Yarın Obradovic'i getiriyorum. Her sene de final-four oynarız.

Rahmi Koç hapishanede geldi beni ziyaret etti. O yüzden Koç'un çocuğuna bir şey demeye çekiniyorum Rahmi Bey kırılır diye. Ama o çekinmiyor, patavatsızca konuşuyor.

Fenerbahçe'ye hoca bulamıyorum diyor. Parasını verirsen herkes her yere gelir. Sen bana ver 10 milyon euro, bak kimleri getiriyorum. Sen benim gibi babası öğretmen olan aile çocuğu değilsin. Gereğini yap, sen Koç'sun. Yapmayacaksan da bırak, biri çıkar elbet. Bak rakip seçim yapıyor 5 aday çıkıyor. Bizde neden çıkmıyor aday? Neden açtık kulübü halka? Korkmayın çıkın, kaybedersek de ederiz ne olacak? Biz kaybettik daha da büyük. Ailemizle zaman geçirmeye başladık, para kazandık. Herkes mutlu. Ama kulübe sahip çıkın.

52 tane oyuncu aldılar. Oyuncular ne kadar ödediler bilen var mı? Şeffaf olacaklardı sözde. Kurumsal yapıymış, yesinler! Böyle kurumsal yapı mı olur? Para yok, Fenerbahçe batmış ama 52 oyuncu alabiliyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, tazminat veriyorsun. Son aldıkları Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar, bilen var mı? Federasyona 1 lira ödeme göstermediler bunlar için. 11 milyon euro verildi İrfan için sırf Galatasaray'a gitmesin diye. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar, belgeler elimde. Her şeyi biliyorum.

Benim 23 senede yarattığım borçtan daha fazlasını 3 senede yarattılar. Halbuki Aykut'u tutsalar, Hasan'ı tutsalar tecrübeli ve kıymetli insanlar. Ama yok, illa benimle yarışacak. Sen benimle yarışamazsın! Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak büyüdün. Biz çok dayak yedik.

Ben başkanlığı bir daha düşünmüyorum, düşünmeyeceğim de. Ama arkadaşlarımı destekleyeceğim. Benim yönetimimden bir başkan bir de federasyon başkanı çıktı. Bundan sonra gelip protokolde oturacağım, beni görecekler orada."



