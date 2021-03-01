Magazin Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

Magazin

Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

Nükhet Duru’nun “Hikayesi Var” albümünün hazırlık sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeseli, ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe’yi karşı karşıya getirdi.

01 Mart 2021, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ali Kocatepe’nin “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu’nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

Albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için izin vermediğini söyleyen Ali Kocatepe, konuyla ilgili OdaTV’ye açıklama yaptı. Konunun iki yıl öncesine dayandığını söyleyen Kocatepe, şöyle konuştu:

“2 yıl önce Kelebek’in manşetinde bir haber... Nükhet Duru düetler albümü yapıyor ve benim üç bestem bu albümde yer alacakmış! ‘Melankoli’, ‘Ben Sana Vurgunum’ ve ‘Benimsin Diyemediğim’. Kendi bestelerimin de içinde olduğu bir projeyi, gazete haberi aracılığıyla öğreniyorum. Yine, ‘Ali’yi haberdar etmeye gerek yok. Kabul ettiririm’ düşüncesi. Ben tepki gösterince bin tane özür, gözyaşı... Mesajlar... Son bir fırsat verdim, ‘Şarkılarımı kimlerle okuyacaksan benimle paylaş’ dedim. Her şey bittikten sonra ortaya çıktı. Sonunda albüm bu üç şarkı olmadan çıktı. Şimdi bu belgesel aracılığıyla benden intikam almaya kalkıyor. Bu neyin kini, bu neyin öfkesi! Bana yazdığı utanç verici mesajlar telefonumda duruyor.”
İlgili Haberler
Nükhet Duru bu köşede dursunAli Kocatepe ve Nükhet Duru karşı karşıya... Sanatçılar ne dedi?Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasındaki tartışma büyüyor!Nükhet Duru: Yoncanın 4. yaprağı değilimNükhet Duru'dan Tarkan takliti: Anne oluyorum


Yazarlarımızdan
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
1 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Yeni bir aşktasın ama başkasındasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yolu açık olsun
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arabeskçi Ceylan, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi