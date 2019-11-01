Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği "asker selamı"na soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirerek, "Üzülerek söylüyorum, Avrupa'nın siyasi ortamı UEFA'nın tavrını etkiliyor. Bu tartışmaları çok üzücü buluyorum. Bu bizim milli sorunumuz ve duruşumuzdur. Ceza alacağımızı hiç sanmıyorum." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta gündeme ilişkin soruları cevapladı.

UEFA'yı eleştiren Ali Koç, milli futbolculara sahip çıkarak, şöyle konuştu:

"Üzülerek söylüyorum, Avrupa'nın siyasi ortamı UEFA'nın tavrını etkiliyor. Bu tartışmaları çok üzücü buluyorum. Bu bizim milli sorunumuz ve duruşumuzdur. Ceza alacağımızı hiç sanmıyorum. Ceza verilmeyen başka örnekler var. Olsa olsa kuralları değiştirirler, asker selamını yasaklarlar. Bizim için yeni bir kural çıkartılmış olur. Bu bizim milli davamızdır. Biz milliyetçi bir ülkeyiz, vatanımıza sıkı sıkı sarılan bir ülkeyiz. Buna ceza gelmesi söz konusu değil. Biz de iyi bir savunma yapacağız. Bu bir mesajdır. Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir. Bir an önce bu sürecin kapanması her taraf için hayırlı olur."

"İnşallah şampiyon olacağız"

Futbol takımının Süper Lig'e çok iyi başladığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Futbol takımından memnunuz ama daha gidecek çok ciddi yolumuz var. Biz mütevazi bir takımız. Yapı, kişiler, karakterler açısından söylüyorum. Biz mecbur olmadıkça konuşmuyoruz. Bugün Luiz Gustavo kalitesinde bir oyuncu Türkiye'ye gelmemiştir. Sessiz sakin getirdik imzaladık. Bizim bir duruşumuz var ve bu bize bence çok şey katıyor. Bir uyum içinde çalışıyoruz. Ersun hocamla Comolli'nin beraber geliştirdiği sinerji çok önemli. Bu sene inançlı ve umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız ama büyük konuşmayız. Biz devraldığımızda futbolun toplam maliyeti 94 milyon avroydu. Dönemimizde 71'e indirdik, iki senede yaptık bunu. Ayakta durabilmemiz için 50'lere indirmemiz lazım."

Kosovalı santrforları Vedat Muric'in transferinin önemine dikkati çeken Koç, "Vedat Muric başka takıma gitti derken, bence büyük bir yatırımla onu getirdik. Vedat başka takıma gitseydi, yazık olurdu." dedi.

Trabzonspor'un gençleşme projesini öven Ali Koç, sezona iyi bir giriş yapamayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın da sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağına inandığını belirtti.

Ali Koç, teknik kadroya geçen Volkan Demirel ve eski futbolcuları Alex de Souza'ya jübile yapma hayalinin olduğunu ifade etti.

Yeni vergi düzenlenmesi

Ali Koç, TBMM'ye sunulan yeni vergi tasarısının kabul edilmesi durumunda amatör branşları olan kulüplerin zor durumda kalacağını aktardı.

Bunun çok önemli bir konu olduğunu anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ödenen vergilerin 7 günde ödenmesi durumunda devlet amatörlere harcamak için kulüplere geri iade ediyor. Bizim gibi futboldan başka sporlarda faaliyet gösteren kulüpleri rahatlatıyordu. Yeni tasarıda bu geri verilmeyecek. Amatör sporlar sekteye uğrar. Bu kanunun hiç gelmememesini umuyorum. Rekabette dezavantajı oluşturur. Sadece futbol şubesi olan kulüplere avantaj sağlayacak. Son 2 olimpiyata en fazla sporcu veren kulübüz. Bütün bunlar sekteye uğrar. Yaşadığım en büyük sıkıntılardan biri amatörlere gelir bulmak. Deniz bitti, futbola zor buluyoruz, maaşları zor ödüyoruz. Kulüpler Birliği olarak derdimizi devletimize anlatmamız gerekiyor."

"Tazminat lafını doğru bulmuyorum ama helalleşme olacaktır"

Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili Yargıtay'ın kararından sonra atacakları adımları da açıklayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Manevi kayıplarımızı hiçbir zaman tazmin edemeyeceğiz. Bu alçak örgüt devletin tüm imkanlarını arkasına alarak bize saldırdı. Biz boyun eğmedik. Taraftarımızın herkesten dik durdu. Devleti devirmeye, Başbakanı, Cumhurbaşkanı hedef alan bir örgüte karşı ilk direnişi Fenerbahçe başlattı. Çok büyük maddi manevi zararlarımız oldu. Fenerbahçe bu saldırı olduğunda hem sportif hem de mali açıdan rakiplerin fersah fersah önündeydi. Zaman ilerledikçe Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Objektif bakan ve vicdanlı olan herkes Fenerbahçe'ye hak verdi."

Muhtemel tazminat davalarıyla ilgili gelen soruya ise Koç, "Siz tazminat diyin ben helalleşme diyim. Bunun arkasında devlet, TFF... UEFA öyle bir kurguladı ki olayı onlara gidemeyiz. Bir helalleşme gerecek. Nasıl olacağını zaman gösterecek. Fenerbahçe her zaman devletiyle barışıktır. Devlet söz konusuysa boynumuz kıldan incedir. Tazminat lafını doğru bulmuyorum ama helalleşme olacaktır." cevabını verdi.

Ali Koç, Türkiye Bankalar Birliğiyle henüz yapılandırma anlaşması yapmamalarının nedenini şöyle anlattı:

"Fenerbahçe olarak yeniden yapılandırmaya imza atamadık. Atmaya ihtiyacımız var ama atamadık. Biz niye imzalayamıyoruz henüz. Geldiğimiz noktada bir formül çıkarılıyor. Bu formül tüm kulüplere aynı uygulanıyor. Ne yazık ki bugünkü format sadece birinin sorununu çözüyor. 5 yıllık vade, 2 yıl ana para ödemesiz faiz ödüyorsunuz, 250 milyon lira sıcak para veriliyor. Bu iyi niyetli yaklaşım ne yazık ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İmza attığımız an borcumuzu temizleyemiyoruz. O zaman da çok ağır yaptırımlar var. Düğmeyi başından doğru iliklemek istiyoruz. Bu bir borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Kulüplerin manevra alanı ciddi anlamda azalıyor imzaladıktan sonra.

Vade bu borçların ödenmesini sağlamıyor. Bu modelin Fenerbahçe üzerinde işlemeyeceği aşikar. Biz de bu anlaşmaya imza atmak istemiyoruz. Bize yapılan yardımların farkındayız ama mümkünse kulübümüzün ihtiyacını karşılayacak bir şekle gitmek istiyoruz. 10 yıl, 2-3 yıl mümkünse ana para ve faiz ödemesiz. Kaynağın da çok daha üzerinde olması. Çünkü taşıdığımız yük çok daha fazla. Ben yine de teşekkür etmek istiyorum. Temerrüte düştüğünüzde çok ciddi yaptırımları var. Bile bile lades durumu. Bu noktada inşallah Fenerbahçe'ye uyan bir sistem olur. 15 Ekim'e kadar UEFA'ya imzalayacağımızı söylemiştik, sonra uzatmak istedik. Bütün kulüplerin farklı dinamikleri var, tek model herkese uymuyor."

Ali Koç, Kenan Evren Lisesinin arazisini nasıl değerlendireceklerine henüz karar vermediklerini anlatırken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu iskanını da çıkardıklarını söyledi.

Bütün kulüplerle aralarını iyi tutmak istediklerini ancak bunu Galatasaray'la istediği seviyeye getiremediklerini dile getiren Koç, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak Galatasaray dışında kulüplerle aramız çok iyi. Galatasaray ile ne yazık ki benim arzu ettiğim seviyede değil. Evet ebedi dost ama o kavram 3 Temmuz sürecinde çok büyük darbe yedi." diye konuştu.

Basketbol takımının kötü gidişi hakkında

Ali Koç, THY Avrupa Ligi'nde ilk 5 maçta 4 yenilgi alan Fenerbahçe Beko'nun durumunu şöyle değerlendirdi:

"İyi ki Obradovic var. 'Obradovic varsa sorunun üstesinden gelir.' diye düşünüyorum. Bu sene sıkıntılı başladı. Şampiyon olduğumuz sene de dahil şu anki kadromuz, hocamızın görev süresindeki en iyi kadrosu. Fikstür dezavantajı da var ama bizim kalitemizdeki bir takıma 5'te 1 yakışmıyor. Bunu aşacağız. Şu an ligdeki takımlar içinde 6. büyük bütçeye sahibiz. Obradovic gibi bir dahi varken bu işi çevireceğiz. O çevirene kadar da Fenerbahçeliler olarak takıma destek olacağız. Öz güvenlerini kazanmaları açısında Zalgiris maçı önemli. Bu maçla beraber bu kötü gidişata son verip eski günlerimize döneceğiz."

AA