Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın bu akşamki Arnavutluk maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Koç, "Takım formalarımızla değil, milli formayla maça gelelim. Milli formayı bulmak kolay değil. Geçen sene bulamamıştım, oğlum için alacaktım. Federasyonumuza yazı yazdık, mağazalarımızı tamamen milli maça adadık. Milli Takım'ın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu. Tatsız olaylar yaşanmıştı ama şu an her anlamda birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanı. Devletimize vereceğimiz en büyük katkı Arnavutluk maçından üç puanla ayrılmak. Fransa maçına da bu özgüvenle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşama hazır vaziyettedir." ifadelerini kullandı.