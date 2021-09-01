Ali Koç'tan Mesut Özil ve Vitor Pereira açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğuna yönelik çıkan iddialara ilişkin konuştu.
01 Eylül 2021, Çarşamba 00:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Lig'de 3'te 3'le giriş yapan sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Antalyaspor maçına yedek başlarken Altay karşılaşmasının ise kadrosunda yer almamıştı. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'de fiziksel bir sorun olduğunu ve bu nedenle kadroda yer almadığını belirtirken ikili arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı.
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına katılan Ali Koç, Pereira ve Özil arasında sorun olmadığını belirtirken "Mesut ve hoca arasında problem var diye bir hava yaratılıyor. Hocamız son maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Hocadan bana gelen bir şey yok, Mesut'tan da yok." ifadelerini kullandı.
BUNLARI DA OKUYUN