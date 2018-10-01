Burada yapılacak görüşmelerin ardından bazı futbolcuların kadro dışı bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkanın teknik direktör Cocu ile ilgili nasıl bir tavır alacağı da merakla bekleniyor.

Sportif direktör Comolli’nin, Hollandalı teknik adamla yola devam edilmesi taraftarı olduğu öğrenildi. Ali Koç daha önce de 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası tesislere giderek oyunculara uyarılarda bulunmuştu.