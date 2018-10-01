Ali Koç'tan Samandıra çıkarması

Başkan Ali Koç'un bugün kurmaylarıyla birlikte Samandıra’ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

01 Ekim 2018, Pazartesi 08:31
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Burada yapılacak görüşmelerin ardından bazı futbolcuların kadro dışı bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkanın teknik direktör Cocu ile ilgili nasıl bir tavır alacağı da merakla bekleniyor.

Sportif direktör Comolli’nin, Hollandalı teknik adamla yola devam edilmesi taraftarı olduğu öğrenildi. Ali Koç daha önce de 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası tesislere giderek oyunculara uyarılarda bulunmuştu.

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