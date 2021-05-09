Ali Koç'un maç sonu açıklamaları şöyle:
Ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, birbirine standart dışı hadiseler, verilen kararlar, karar süreçleri, konunun nasıl ve kimler tarafından ele alındığı, liyakat konusu vesaire vesaire baştan aşağı gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen çıktı anlattı. bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt, ama ofsayttan önce top oraya varmadan yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardır. Hakemin raporunda yazanın aksine VAR'a gidip seyretmesi gerekiyordu, kural hatası bundan ibarettir.