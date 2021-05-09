"İsimleri sezon sonu vereceğim"

Ali Koç, isim vermeden 'şikayeti yapan takım güçlü algısı yaratmak isteniyor' deyince bir muhabir 'Rakibinizin ismini vermediniz, neden?' sorusunu iletti. Koç ise şunları söyledi:

Arkadaşlarım uygun görseydi, sırf tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm. İsimleri lig bitince vereceğim. Artık çok dolduk. İnsanın on tane yüzü olmaz herkesin bir tane yüzü olur.