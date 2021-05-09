Futbol Ali Koç'tan TFF ve MHK tepkisi: Lig bitince isim vererek konuşacağım
  • Haberler
  • Futbol
  • Ali Koç'tan TFF ve MHK tepkisi: Lig bitince isim vererek konuşacağım

Ali Koç'tan TFF ve MHK tepkisi: Lig bitince isim vererek konuşacağım

Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dakikada kazanılan kritik Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Alanyaspor maçının tekrar talebinin reddedilmesi ve 19 yaş altı maçlarına 'Ali Koç' isimli bir hakem verilmesi nedeniyle ilgili kişinin görevden alınması kararına sert çıkan Ali Koç, tepkisi dile getirdi. Koç, sezon sonunu işaret ederek 'İsim vererek konuşacağım' dedi.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ali Koç'un maç sonu açıklamaları şöyle:

Ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, birbirine standart dışı hadiseler, verilen kararlar, karar süreçleri, konunun nasıl ve kimler tarafından ele alındığı, liyakat konusu vesaire vesaire baştan aşağı gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen çıktı anlattı. bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt, ama ofsayttan önce top oraya varmadan yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardır. Hakemin raporunda yazanın aksine VAR'a gidip seyretmesi gerekiyordu, kural hatası bundan ibarettir.

"Hakem hataları örtbas ediliyor"

"Hakem hataları örtbas ediliyor"

Samsunspor maçında bundan çok daha büyük kural hatası yapıldı. Ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edildi. Siz onu yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Normalde böyle bir itiraz varsa itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez, etik olarak verilmez.

"Gece yarısı görevden aldılar"

"Gece yarısı görevden aldılar"

Trajikomik olaylar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Ali Koç diye bir hakem varmış, federasyondaki arkadaşlar Türkiye'deki isimlere baksalar en yoğun konulan isimlerden bir tanesinin Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç ismindeki bir hakem, bizim yarın oynayacağımız 19 yaş altı maçımıza atanıyor. Bu konu çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor. Birileri Sayın Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. Kendisi de duyduğumuz kadarıyla MHK Başkanını arıyor, 'nedir bu rezalet, gereğini yapın' mealinde bir şeyler söylüyor. Gece yarısı bu atamaları yapan kişi görevden alınıyor.

"Ne mesaj verilmek isteniyor?"

"Ne mesaj verilmek isteniyor?"

"Konuyu mevzu bahis eden kulüp, ne kadar güçlü; 19 yaş altı maçında hakemi bile aldırabiliyor, işte Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor..." Bu mesajı mı hakemlere vermek istiyorsunuz? İstemeseniz de hakemler o mesajı alacaktır, çünkü hakem camiası net bir şekilde bu konu konuşuluyor.

"İsimleri sezon sonu vereceğim"

"İsimleri sezon sonu vereceğim"

Ali Koç, isim vermeden 'şikayeti yapan takım güçlü algısı yaratmak isteniyor' deyince bir muhabir 'Rakibinizin ismini vermediniz, neden?' sorusunu iletti. Koç ise şunları söyledi:

Arkadaşlarım uygun görseydi, sırf tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm. İsimleri lig bitince vereceğim. Artık çok dolduk. İnsanın on tane yüzü olmaz herkesin bir tane yüzü olur.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın'dan isim vermeden Aboubakar göndermesi