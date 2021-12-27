Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin ziz Yıldırım ve 4 eski yönetici hakkındaki beraat kararını onamasının ardından açıklamalar yaptı. Koç, şunları söyledi:

"Bugün beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Sevinç ve coşkuyla karşılıyoruz.

Bu sürecin 10. yılında bir mektup yazdık Cumhurbaşkanımıza. Sağolsunlar, cevap verdiler. O mektupta Cumhurbaşkanımız, 'Bu sürecin en canlı şahitlerinden hem de en büyük mağdurlarından biri hiç şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.' diyor. Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde yer alacaktır

Şimdi hesap zamanı. Sadece finansal açıdan değil. Manevi açıdan daha önemli. Biz bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Bir helalleşme yapılmak zorunda.

Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?

Bu işe sadece futbol gözüyle bakmayalım. Memleket elden gidiyordu. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk halkının zaferidir.

UEFA'ya sorduğunuz zaman size biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum. UEFA şunu verdi bunu verdi demeyin. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz.

Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."