Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kolarov'dan Volkan Demirel'e kadar birçok konuda önemli ifadeler kullanan Koç, toplamda 4 oyuncu transfer edeceklerini belirtti.

İşte Ali Koç'un sözleri:

Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar devam edecek. Ana opsiyonlardan biri kiralamak olduğu için, kiralamak istediğiniz kulüpler de ellerindeki oyuncuları sonuna kadar bırakmamaktadır. 2 stoper, 6 numara ve hocamız isterse bir transfer daha olabilir. Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor.

Sezon başladığı zaman tam kadro olmayacağı aşikardır. Bunun böyle olacağı belliydi. Ne Audi Cup, ne başka sonuçlar transfer politikamızı etkilemeyecek. Görüştüğümüz oyuncular var. Belki önceliklerimiz olmayacak başkalarına yoğunlaşacağız. Ama transfer bitmemiştir.

Kolarov sorusuna yanıt

Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamam.

Volkan konusu

Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil.

'Alex'e jübile neden olmasın?'

Bizim yalnız Alex'le değil, büyük hizmetler vermiş, büyük izler bırakmış isimlerle, Fenerbahçe'yi iyi temsil edebilecek herkes ile yeni sayfa açmak için adımlar attık. Alex de Souza için jübile maçı neden olmasın?

Kaynak. Skorer