Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan 3 oyuncu hakkında Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Koç'un açıklamaları: "Tercihen yapılmış durumdur. Aldığımız kararları en geç salı gününe kadar detaylı olarak açıklayacağız. Teknik heyetten 3 kişiyle yollarımızı ayırdık. Çok ciddi sebepler var. Hepimizin üzüleceği, kızacağı bir durumdur. Çok geç alınmış karardır. Salı günü etraflıca anlatacağım.

'ZOR BİR KARARDI'

Kaptanımız Volkan'a özel bir parantez açmak istiyorum. Spekülasyonlar var. Medyanın spekülasyonlarına, iddiaların dolmuşuna kimse gelmesin. Volkan 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden bir oyuncu.

Efsane futbolcularımızdan biridir. Ali Koç gözüyle Volkan çok sevdiğim, çok eski tanıdığım, nikahında şahitlik yaptığım ilk ve tek oyuncudur.

Yönetim kurulu kararıdır. Ciddi sebepleri var. Zor bir karardı. Ama diğer taraftan vefa vefasızlık boyutuna değinmek istiyorum. Konu Alex'le karşılaştırılıyor. 3 oyuncu da Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncularıdır.

Konuların nereye gideceği kaptanımızın tutumuna bağlıdır. Onun adım atmasına özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum Volkan'ın kariyerine yakışır biçimde devam ettirmesidir. Açıklama yapma ihtiyacı duydum."