Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü Divan Toplantısı'nda oldukça gergindi. Sadece 45 saniye mikrofonda kalan Koç, "3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Şurdum Bey gibi, sayın Zafer Uzunoğlu gibi insanlara söyleyecek çok lafım var ama bugün zaten az konuşacaktım, az ve öz konuşacaktım, soruları da cevaplamayı da düşünmüyordum ve hala aynı noktadayım. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim bu ortamı görünce" demişti. Koç'un sinirlendiği detaylar ortaya çıktı.