Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü Divan Toplantısı'nda oldukça gergindi. Sadece 45 saniye mikrofonda kalan Koç, "3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Şurdum Bey gibi, sayın Zafer Uzunoğlu gibi insanlara söyleyecek çok lafım var ama bugün zaten az konuşacaktım, az ve öz konuşacaktım, soruları da cevaplamayı da düşünmüyordum ve hala aynı noktadayım. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim bu ortamı görünce" demişti. Koç'un sinirlendiği detaylar ortaya çıktı.
"Mahmut Uslu'dan özür dileyin"
Ajansspor'daki habere göre, Koç'un konuşmama kararı almasının ardından şunlar yatıyor. Divan üyesi Ahmet Kaytuk Şurdum, "Mahmut Uslu röportaj veriyor, kulüp sosyal medya hesabından dan gevşek bir dille, Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde dalga geçiyor. Birlik beraberlik bu şekilde olmaz. Sorumlusu özür dilemeli" demişti.
"Ne ayrıcalığı var?"
Bir diğer Divan üyesi Zafer Uzunoğlu ise, "Basketbol ve futbolda kombinelerimiz bu sene verilmedi. Kombinelerimizi ne zaman alacağız? 1907'nin kombineleriyle stada giriyorlar. Bunların ne ayrıcalığı var bilemiyorum. Bu konudaki atılımınızı 9 Kasım'dan evvel bekliyoruz" sözlerini söylemişti.
"Yanlış bilgiler veriyosun!"
Koç, Uzunoğlu'na oturduğu yerden seslenipi "Zafer Bey kesmek istemiyorum ama verdiğiniz bilgilerin yarısından çoğu yanlış. Basketbol kombineleri çıktı bile. O kadar eksik bilgi var ki kesmek zorunda kaldım" demişti.
Koç'un Divan Kurulu'nda "hatalı bilgiler" olarak gördüğü sözlerle eleştiriler alması ve Mahmut Uslu gibi "düşman" gördüğü birinin savunulmasına çok bozulduğu öğrenildi.