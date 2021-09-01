Kibariye ile 1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık, o dönem bir anda en çok merak edilen isimler arasına girmişti. Evlilikleri boyunca birçok sefer aldatma ve affetme haberleri ile gündeme gelen Ali Küçükbalçık’ın kim olduğu ve ne iş yaptığı bugün bile araştırma konusu olmaya devam ediyor…

ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Ali Küçükbalçık, 1981 yılında dünyaya geldi ve aslen İzmirli. 1999 yılında ünlü sanatçı Kibariye ile nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık’ın Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık’ın Birgül isminde bir kızları var. Erken yaşta evlenen Birgül Küçükbalçık'ın bir oğlu var.

Ali Küçükbalçık ve Kibariye çifti, bugüne kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok defa gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.

KİBARİYE'NİN EŞİ ALİ KÜÇÜKBALÇIK NE İŞ YAPIYOR?

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.



