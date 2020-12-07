Futbol Ali Palabıyık Manchester City-Marsilya maçında görev yapacak

Ali Palabıyık Manchester City-Marsilya maçında görev yapacak

Futbol

Ali Palabıyık Manchester City-Marsilya maçında görev yapacak

Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşmasından sonra çok tartışılan Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Marsilya arasında oynanacak maça atanan Halil Umut Meler'in ekibinde yer alan Ali Palabıyık, karşılaşmada AVAR olacak.

07 Aralık 2020, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

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İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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