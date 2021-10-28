Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık ile 9. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan, yine maç alamadı.

Kızağa çekilen iki hakem için iddialar, ilk yarının sonuna kadar maç alamayacakları yönünde.

Bazı kaynaklar ise kızağın sezon sonuna kadar sürebileceğini iddia ediyor.

11. haftanın bazı hakemleri ise şöyle: