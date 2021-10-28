Futbol Ali Şansalan ve Ali Palabıyık'a bu hafta da maç yok

Ali Şansalan ve Ali Palabıyık'a bu hafta da maç yok

Futbol

Ali Şansalan ve Ali Palabıyık'a bu hafta da maç yok

Süper Lig'de iki hakem kızağa çekildi. Ali Şansalan ve Ali Palabıyık, bu hafta da maç alamadı.

28 Ekim 2021, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık ile 9. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan, yine maç alamadı.

Kızağa çekilen iki hakem için iddialar, ilk yarının sonuna kadar maç alamayacakları yönünde.

Bazı kaynaklar ise kızağın sezon sonuna kadar sürebileceğini iddia ediyor.

11. haftanın bazı hakemleri ise şöyle:

  • Trabzonspor - Rizespor | Halil Umut Meler
  • Hatayspor - Beşiktaş | Cüneyt Çakır
  • Konyaspor - Fenerbahçe | Fırat Aydınus
  • Galatasaray - Gaziantep FK | Yaşar Kemal Uğurlu
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