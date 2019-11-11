Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi yüzünden 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye'yi hüzne boğmuştu.

"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…'' diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 75. yaş günü sevenleri tarafından kutlandı.

Kızı Ezo Sunal duygulandırdı

Ezo Sunal babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün 11 Kasım... Kemal Sunal’ın doğum günü... Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş."

Ali Sunal kızıyla kutladı

Ali Sunal kızıyla birlikte, babası Kemal Sunal'ın çerçeve içerisindeki resmine bakarak verdiği pozu paylaşarak şu mesajı yayımladı:

"Canım kızım Narin, ilk olarak hastaneden çıktığında tanışmıştın dedenle. Dünyanın en güzel yürekli, en güzel gülen güldüren insanı o.

Sen onu göremesen de inanıyorum ki o seni görüyor ve hep yanında. Bugün bu dünyanın en güzel insanının doğum günü. İyi ki doğdun canım babam, iyi ki vardın. Varsın hep var olacaksın. Narin'imin melek dedesi...

Seni çok ama çok seviyoruz...



