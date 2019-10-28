Geçtiğimiz ağustos ayında kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kemal Sunal mesajı ile duygulandırmıştı

Ali Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narin'imi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.

Ali Sunal yine duygulandırdı

Eşinin doğum günü nedeniyle yayınladığı mesajda eşine olan sevgisini anlatan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bugün anne olarak ilk doğum günün. Ben bile bu kadar duygulanıyorsam seni düşünemiyorum. İyi ki doğdun canım sevgilim nice güzel yaşlarımız olsun. Biricik karım ailemizin güzel annesi.





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