Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, geçen hafta ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sunal çifti bebeklerine Nil ismini vermişti. Sunal, doğum sonrası hastane odasında çekilmiş bir karelerini Instagram sayfasından paylaştı.