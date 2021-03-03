Magazin Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı

Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı

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Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ezo Sunal da abisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.

03 Mart 2021, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
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Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

Ali Sunal, önceki gün anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile bir araya geldi. Sunal, kardeşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Oyuncu, gönderisine, "3... 2... 1... Sabahı zor edeceğiz bu gece. Sağlıkla gel canımın canı yeğenim" notunu düştü. 37 yaşındaki Ezo Sunal'ın karnı burnunda hali dikkatlerden kaçmadı.

Abisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Ezo Sunal ise kalp emojileriyle "Dur bak şimdi daha beter heyecan oldu. Ali Dayı" yorumunu yaptı.

'YENİ YILA BÖYLE GİRİYORUZ'

Ezo Sunal, daha önce yayınladığı bu karesine, "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant" notunu düşmüştü.

ALİ SUNAL DA İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade de geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.

Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

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