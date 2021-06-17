Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Gölköy'de görüntülendi. Gazeteciler ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Sunal, "Tatile henüz yeni geldik, yaz bizim için inşallah güzel geçer" şeklinde konuştu.

"NET DEĞİL"

Yaklaşık yedi aylık hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade ile geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları olacağının müjdesini veren Sunal, gazetecilerin "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna "Henüz ismine karar veremedik kafamızda bir kaç isim var ancak net değil" yanıtını verdi.

"KÖTÜ BİR AMAÇLA YAPMADIK"

'Güldür Güldür' programında yapılan veteriner skecinin, veterinerlerden tepki alması hakkında da konuşan Sunal; "Herkesi memnun edemiyoruz ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" ifadelerini kullandı.