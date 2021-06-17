Magazin Ali Sunal'dan Güldür Güldür açıklaması

Ali Sunal'dan Güldür Güldür açıklaması

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Ali Sunal'dan Güldür Güldür açıklaması

2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan Ali Sunal ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. 7 aylık hamile eşi ile önceki gün Bodrum Gölköy’de görüntülenen Sunal Güldür Güldür'deki veteriner skecine gelen tepkilerle ilgili açıklama yaptı.

17 Haziran 2021, Perşembe 19:48 Son Güncelleme:
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Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Gölköy'de görüntülendi. Gazeteciler ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Sunal, "Tatile henüz yeni geldik, yaz bizim için inşallah güzel geçer" şeklinde konuştu.

"NET DEĞİL" 

Yaklaşık yedi aylık hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade ile geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları olacağının müjdesini veren Sunal, gazetecilerin "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna "Henüz ismine karar veremedik kafamızda bir kaç isim var ancak net değil" yanıtını verdi.

"KÖTÜ BİR AMAÇLA YAPMADIK" 

'Güldür Güldür' programında yapılan veteriner skecinin, veterinerlerden tepki alması hakkında da konuşan Sunal; "Herkesi memnun edemiyoruz ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" ifadelerini kullandı.

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