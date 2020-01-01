Ali Sunal 2018 yılında dünyaevine girdiği avukat Nesrin Kurbanzade ile geçen sene çocuk sahibi oldu. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı. Kızını kucağında gezdirirken, kapağında Kemal Sunal fotoğrafının bulunduğu bir kitabın yanına giden Ali Sunal, Narin'in kapaktaki fotoğrafı sevdiğini fark etti. Bu anları kayda aldıran Ali Sunal, sosyal medyadan videoyu paylaştı.

"Yılın en duygusal anı"

Yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle ifade etti:

Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı. Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler.

"Senin gibi hayırlı evlat olacak"

Torunu ve oğlunun videosunu paylaşan babaanne Gül Sunal ise, "Canım oğlum eminim Narin de Ezo ve senin gibi hayırlı evlat olacak. Çünkü sen de baban gibi ailene düşkün iyi bir babasın" diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.



