YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği öğrenildi. Bu haberin ardından internette Ali Yerlikaya kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Ali Yerlikaya’nın biyografisi…

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

2003’te yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2013 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.



