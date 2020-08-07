Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

Vali Yerlikaya video mesajında "Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak.

Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın" dedi.

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin" diyen Yerlikaya, "Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerine yer verdi.