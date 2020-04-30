Çinli e-ticaret devi Alibaba son günlerde 'yasak aşk' skandalıyla çalkalanıyor. Firmanın kritik platformları Tmall ve Taobao'nun başında bulunan 34 yaşındaki Jiang Fan'in eşini sosyal medya fenomeni ve moda influencerı Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi.

İddianın sahibi Jiang Fan'in eşi, Çin'in Twitter'ı Weibo üzerinden ay başında yayımladığı mesajda Zhang Dayi'ya kocasının peşini bırakmasını söyledi. Aslında Jiang Fan daha çok iş çevrelerinde tanınan bir isim. Dolayısıyla eşinin de sosyal medyada çok takipçisi yok. Ancak söz konusu mesajın ardından Dayi'nin takipçileri yaptıkları araştırma sonucu mesajı paylaşan kullanıcının Alibaba'nın üst düzey yöneticisi Jiang Fan'in eşi olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine 'yasak aşk' skandalı Çin sosyal medyasının en çok konuşulan olayları arasına girdi. Alibaba ise gerçekleştirdiği inceleme sonucu Jiang Fan'in 'kıdemini düşürme' ve ikramiyelerini iptal etme kararı aldı. Financial Times, Jiang Fan'in şirket yönetimi ve çalışma arkadaşlarından özür dilediğini bildirdi.

'Beyin takımından' çıkarıldı

Alınan karara göre Jiang Fan Tmall ve Taobao'yu yönetmeye devam edecek. Ancak resmi görevi artık 'Alibaba Kıdemli Başkan Yardımcısı' yerine sadece 'Başkan Yardımcısı' olacak. Bunun yanında Jiang Fan, firmanın önemli kararlarını alan ve vizyonunu belirleyen 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.

Böylece 2013'te Google'dan ayrılarak Alibaba'ya katılan Jiang Fan firmanın 'beyin takımından' çıkarılmış oldu. Son yıllarda yıldızı parlayan bir yazılımcı olan Jiang Fan Çin medyası tarafından geleceğin Alibaba CEO'su olarak gösteriliyordu.

Ancak son gelişmelerin ardından yükselme şansı bir hayli azalmışa benziyor.