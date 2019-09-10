Alibaba'nın kurucusu ve başkanı Jack Ma görevinden ayrılıyor
Alibaba Group Başkanı Jack Ma bugün görevinden ayrılıyor. Jack Ma için 80 bin kişilik Hangzhou Olimpiyat Spor Merkezi stadyumunda bir veda partisi düzenlenecek
Alibaba Group'da Jack Ma'nın görevini Daniel Zhang üstlenecek.
Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, Alibaba'yı 20 yıl önce Hangzhou kentinde küçük bir apartman dairesinde kurmuştu.
Geçtiğimiz yıl Şanghay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayımladığı en zenginler listesinde Ma, 270 milyar yüen kişisel servetiyle birinci sırada yer aldı.