Çinli milyarderimn kaybolması herkesin ilgisini çekerken, pek çok kişi konunun Çin hükümeti ile ilgili olduğunu iddia etmişti.

Bunun en büyük nedeninin ise Ma'nın Ekim ayında Şangay'da yaptığı konuşmada ülkenin 'rehinci' piyasa düzenleyici kurumlarını ve devlete ait bankalarını eleştirmesinin olduğu iddia edilmişti. Ma konuşmasında ayrıca "Bugünün finansal sistemi Sanayi Çağı'nın mirasıdır. Yeni nesil ve gençler için yeni bir tane kurmalıyız. Mevcut sistemde reform yapmalıyız" demişti.

İddialara göre Çin hükümeti Jack Ma'nın konuşmasını 'Komünist Parti'nin otoritesine bir saldırı' olarak gördü ve Ma'nın ticari faaliyetlerine olağanüstü bir şekilde baskı yapmasına yol açtı.

Jack Ma da bunun üzerine bilinçli olarak ortalarda gözükmedi ve gizlenerek dikkat çekmemeye çalıştı. İşte bu iddiaların gölgesinde Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı.

Öğretmenlerle bir araya geldi

Kendisi de eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, bu sabah 100 köy öğretmeni ile video konferans görüşmesinde bir araya geldi ve Ekim ayından bu yana ilk defa görüldü.







