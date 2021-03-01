Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balıkhalkı tedirgin etmişti. Konu ile ilgili rahatlatan açıklama bugün CNN Türk canlı yayınına katılan Doç Dr. Özcan Kaygusuz’dan geldi.

Alibeyköy barajındaki balık ölümlerinin nedenini olay yerinde inceleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Özcan Kaygusuz, "Burada balık ölümleri var doğru ancak burada bir kitlesel balık ölümleri olduğunu ben düşünmüyorum. Baraj kenarında kısa bir yürüyüş de yaptım eğer toplu kitlesel balık ölümleri olmuş olsaydı bütün kıyıda bizim bu balıkların öldüğünü görmemiz lazımdı. Büyük bir ihtimalle burada hafta sonu birileri avcılık yaptı. O sırada ya jandarma ya da buradaki güvenlik görevlilerini görünce balıkları bırakıp kaçtılar. Büyük ihtimalle olay bu şekilde gerçekleşti.

Şu anda yasa dışı bir avcılık sonucunda yakalanmak istemeyenler yakalanmamak için balıkları bırakıp kaçtılar. Çok düşük bir ihtimal burada belki suyun sıcaklığı ile ilgili bir şey olabilir. Çünkü havzaya düşen kar yağışı ile eriyen kar suları buraya doldu ama bu çok düşük bir ihtimal çünkü tek bir türden bahsediyoruz. Diğer ihtimal bakın şurada kıyıda yakılmış plastik parçalar var. Bunlar ağ parçaları büyük ihtimal yakalanmak istemeyen balıkçıları ağlarını tırıvırı dediğimiz bunları yakarak buradan uzaklaşmışlar. Bu yanmış şey bir ağ parçası. Büyük ihtimal buraya bir ağ serildi. Daha sonra yakalanmamak için ağlarını yaktılar. Balıkları da göle geri bıraktılar.

AVCILIKTAN KAYNAKLANIYOR

Bu balıkların hepsi çapak balığı bu gölde yoğun olarak gördüğümüz tür. Ama görünen balık ölümleri burada bir insan faaliyeti kaçak avcılıktan kaynaklandığı görülüyor. Kıyı boyunca da bazı ağ parçaları ateş yakılmış burada bunun izleri de burada görülüyor" dedi.

Kaygusuz yaptığı açıklamada, "Kimyasal bir olgu ya da kitlesel bir balık ölümü olmadığını görüyoruz. Bu gölde 10 çeşit balık türü sadece bir tür balığın ölmesi kimyasal atık ve kirletici bulaştığını bize göstermiyor. Kitlesel bir ölüm olsaydı tüm göl yüzeyinin balık ölüleri ile dolu olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.



