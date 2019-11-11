Alıç nedir? Alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Ünü ve faydası yeni yeni duyulan alıç faydaları saymakla bitmeyen bir meyve türü. Ekşimsi tadıyla mutfaklarımızda farklı tariflerle de barındırmamız mümkündür. Yöresel adı yemişen olarak bilinen alıçın kokusu oldukça güzeldir. Genellikle ormanlık alanlarda veya yol kenarlarında yetişen alıçın faydaları hakkında bilgi sahibi olmak için haberimize bir göz atalım.

Gülgiller familyasından olan alıç diğer adıyla yemişen olarak bilinir. Meyveleri kırmızı, esmer kırmızı yada sarı olarak renkte olabiliyor. Görünüş olarak muşmulaya benzeyen alıç tat olarak tatlı mayhoş bir tada sahip. Eylül - Ekim aylarında oluşan meyvesini pazar tezgahlarında bulmanız mümkündür.

Alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

⦁ Mide bulantılarına ve kusmalara iyi gelir.

⦁ Hafıza güçlendirmeye yardımcı olur.

⦁ Kalp kaslarını güçlendirir. Kalp ritim bozukluklarını düzenler.

⦁ Düzenli kullanımda kan dolaşımını sağlayan damarları genişleterek güçlendirir.

⦁ İdrar söktürücü özelliği vardır.

⦁ Sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi vardır.

⦁ İçerdiği triterpen maddesinin yağ yakma özelliği vardır.

⦁ Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

⦁ Posa açısından zengin olan alış ishal gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olur.

Bu haberi de okudular Alıç sirkesinin faydaları

Bu haberi de okudular Balkabağının faydaları nelerdir?