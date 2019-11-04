Alıç sirkesinin yararları

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Alıç sirkesi, alıç meyvesinden elde edilen bir sirkedir. Faydaları da oldukça fazladır. Metabolizma hızlandırması, yüksek tansiyon düzenleme, grip, nezle, uykusuzluk, stres, sinir, depresif ruh hali, kalp damar hastalıkları, dermatolojik problemler, cinsellik ve mide parazitleri gibi bir sürü sorunun tedavisi amaçlı kullanılan alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor.

Alıç sirkesi, Alıç meyvesinden yapılan tadı hafif buruk bir sirke türüdür.

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

⦁ İç hastalıkları tedavisinde destekleyici rolü olan alıç sirkesi çorbalarda yada salatalarda kullanılarak tüketilebilir.

⦁ Beyni güçlendirdiği gibi hafızayı da kuvvetlendirir.

⦁ Yüksek tansiyon problemi yaşayanlar alıç sirkesi tüketirse damarlarda oluşan yüksek basıncı dengeleyerek tansiyonunu düzene sokar.

⦁ Alıç sirkesinin içerisinde yüksek oranda antioksidan vardır. Antioksidanlar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücuda giren serbest radikallerle baş eder.

⦁ Stres, sinir, depresiflik ve uykusuzluk gibi problemlerin tedavisinde destekleyici özelliği vardır.

⦁ Akciğerlerdeki ağrı ve baskı hissi için alıç sirkesi tüketilebilir.

⦁ Kalp damar hastalıklarında tedaviyi destekler.

⦁ Kalp kaslarının güçlenmesinde yardımcı olur.

⦁ Felç riskini ve kalp krizi riskini azaltır.

⦁ Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak yağ yakımını arttırır.

⦁ Mide parazitlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

⦁ Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık üst solunum yolları hastalıklarını önler ve iyileştirmek için yardımcıdır.

⦁ Tahriş, kızarıklık, alerji gibi dermatolojik problemlerde kontrollü şekilde içilmesi problemlerin giderilmesinde yardımcı olabilir.

⦁ Cinsel ilişkide performans artmasına yardımcı olur.

⦁ İdrar söktürücü özelliği vardır.

⦁ Hücre yenileyen ve besleyen özelliğiyle kanser risklerini aza indirdiği bilinmektedir.

⦁ Kadınlarda menopoz döneminde yaşanan problemleri olumlu yönde düzeltebilir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.





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Alıç sirkesi nasıl kullanılır?

Bir bardak içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı alıç sirkesi koyup karıştırarak tüketebilirsiniz. Ayrıca salatalarında, çorbalarınızda veya yemeklerinizde belirli düzeyde kullanarakta tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

1 kg alıç

3 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 adet elma

1 çay bardağı elma sirkesi

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 litre su

Yapılışı:

Büyük bir kavanoza 2 litre suyu koyun. 1 kg alıçları iyice yıkayıp süzdürün ve kavanozdaki suya ekleyin. 1 adet elmayı dilimleyip kavanoza ekleyin. 3 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı elma sirkesini ekledikten sonra sıkı bir şeklide kavanozun kapağını kapatalım ve iyice çalkalayalım. Alıç sirkenizi karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin.15-20 gün kadar sonra tüm alıçlar dibe çöktüğünde sirkeniz hazır demektir.



