Alice Evans eşinin boşanma davası açtığını gazeteden öğrendi

Kendisi gibi oyunu olan Ioan Gruffudd ile 2007 yılında dünyaevine giren Alive Evans, eşinin boşanma davası açtığını gazeteden öğrendi. Aslında bir süredir çiftin ayrılma konusunu tartıştığı biliniyordu. Ancak Evans'ın, Gruffudd'ın kendisine boşanma davası açtığından haberi yoktu.

'HABER VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Alice Evans, dün yaptığı Instagram paylaşımında kocasının kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü paylaşıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazdı.

Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırdı. Birçoğu Alice Evans'a "Bunu öğrenmenin en korkunç yolu" diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlattı.

İKİ KIZI VAR

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'ın 11 yaşında Ella ve 7 yaşında Elsie adında iki kızı bulunuyor. Bir süredir sosyal medya sayfasında eşiyle arasının iyi olmadığını ifade eden paylaşımlar yapan Alice Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtti.

KIRIK KALP PAYLAŞTI

Alice Evans, kırık kalp simgesi yer alan bir başka sosyal medya paylaşımında da, kendisine ve kocasına bunların olabileceğini hiç düşünmediğini ifade etmişti. Alice Evans, geçen ay, kocası Ioan Gruffudd'un kendisine ruhsal işkence yaptığını da ileri sürmüştü. Çiftin, evlilik sözleşmesi imzalayıp imzalamadığı Alice Evans'ın kızları için herhangi bir maddi destek alıp almayacağı ise bilinmiyor.

İkisi de oyuncu olan Alice Evans ile Ioan Gruffudd, 2000 yılında '102 Dalmaçyalı' adlı filmin çekimlerinde tanıştı. Çift; 2007 yılında evlendi. Evans, boşanma isteğinin kocasından geldiğini daha önceki bir sosyal medya paylaşımında anlatmıştı. Evans "20 yıllık ruh eşim, sevgili kocam, ailesini terk etmeye karar verdi" diye yazdığı Twitter mesajını daha sonra silmişti. Çift Meksika'da uzun süre konuşulan bir törenle evlenmişti.

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