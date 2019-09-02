Alice Müzikali yeniden sahnede!

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında” 5 Eylül’de yeniden perdesini açıyor.

ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşacak olan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına yeniden çıkıyor. Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşacak.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisiyle şubat ayında buluşacak olan müzikal; sahne prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile büyüleyici bir sahne şovuna hazırlanıyor.