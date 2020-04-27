Alien: Blackout adlı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

2016 yılından beri her yıl 26 Nisan, Dünya Alien Günü olarak kutlanıyor. Aslında bu özel gün, filmde geçen LV-426 isimli bir gezegenin ismi nedeniyle 26 Nisan'da kutlanıyor. Bu kampanya kapsamında D3 Go tarafından geliştirilen Alien: Blackout ise normalde ücretli bir oyun ve bu gün nedeniyle kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Alien: Blackout'la Weyland-Yutani uzay istasyonuna gidecek ve birbirinden korkunç yaratıklar karşısında hayatta kalmaya çalışacaksınız. Oyunda sizlere verilecek zorlu görevleri tamamlamaya çalışırken hayatta kalmak için de yoğun bir çaba sarf edeceksiniz. İşte bu gerilim ve aksiyon dolu oyun, an itibarıyla Android platformundan ücretsiz olarak edinilebiliyor. Ayrıca oyunseverler, bu oyunu iOS platformu üzerinden sadece 2.99 TL'ye edinebiliyor.



