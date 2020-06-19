AliExpress’ten satın alınan ürünler Türkiye’ye geliyor mu?

Corona virüs, e-ticaret, yatırımlar gibi aslında bütün olarak ekonomi üzerinde geniş kapsamlı etkilere neden oldu.

Reuters'in bildirdiğine göre, Alibaba'nın dünya çapındaki çevrimiçi alışveriş platformu AliExpress, alışveriş yapanlara corona virüsün bazı teslimat gecikmelerine neden olabileceğini bildirdi. Ortaya çıkan raporlarda, "Bazı nakliye ve lojistik işlemlerinde, siparişleri işlemek için daha uzun gerekiyor" dendi.

AliExpress 2010 yılında piyasaya sürüldü ve özellikle Türkiye, ABD, Brezilya, Rusya, Fransa ve İspanya'dan kullanıcılar kablosuz kulaklık, powerbank, t-shirt gibi ürünlere epey ilgi gösteriyor. AliExpress dünyanın en çok indirilen e-ticaret uygulamalarından biri ve ağırlıklı olarak uluslararası alıcılara hizmet etmeyi amaçlıyor. Taobao ve Tmall iç pazara ulaşmaya çalışıyor.

AliExpress, Türkiye'deki binlerce işletmenin dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterileri ile buluşmasına ve e-ihracat yapmasına imkan sağlıyor. Bu dönemde işletmelerin salgından minimum etkilenmesi adına PTT ile yakın çalışıyor. Şirket, kurumla yeni tarife uygulamasına geçti. Amaçları mümkün olduğunca hatları ve ülkeleri güvenli tutmak ve gönderimlerin devam etmesini sağlamak.

Gelelim ürünlerin cidden Türkiye’ye gelip gelmediği konusuna… En başta şunu belirteyim, evet ürünleriniz geliyor. Diyelim platformdan bir ürün aldınız ve beklemeye başladınız. Normalde 2-3 hafta ya da 1 ayda gelebilecek ürününüz bundan daha sürede elinize ulaşacak, bunu belirteyim.

Reddit ve Türkiye’deki forumlarda, gecikmenin COVID-19 salgını göz önüne alındığında bir sorun olmadığı, ancak "siparişlerinizin 32 gün içinde ulaşması gerektiğini" belirten ibarenin yanlış olduğu belirtildi. AliExpress büyüklüğünde bir şirketin gerçek nakliye sürelerini "temel nezaket" kuralları gereği sitelerine eklemeleri gerekiyor. Diğer kullanıcılar, bu uzun gecikmelerin COVID-19 ile çok az ilgisi olduğunu vurguluyor. Çünkü eBay ve Amazon'daki Çinli satıcılar bu sorunu yaşamıyor.

Birçok kullanıcı, Mart ve Nisan aylarında sipariş ettiği ürünlerinin hala gelmediğini, garantili teslimat süresinin artık güvenilir olmadığını belirtti.

Baseus ürünlerini Türkiye’ye gönderiyor

AliExpress üzerindeki en popüler satıcılardan biri de Baseus. Birçok kişi buradan sipariş vermek istediğinde üreticinin Türkiye’ye ürünlerini göndermediğini belirtiyor. Aslında Baseus ürünlerini Türkiye’ye gönderiyor ama bu işlem normalden biraz daha uzun sürüyor. Bir de uygulamanız gereken farklı adımlar var.

Hatta Baseus’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bölgenizdeki temsilci sizin bölgenize gönderimi kapatmamızı istediği için bu şekilde uyarı alıyorsunuz.

Bulunduğunuz bölgeye halen ürün gönderimi yapabiliyoruz (powerbank’ler hariç). Eğer sipariş vermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Beş doları aşan ürünleri seçin (5 doların altındaki ürünlere takip numarası verilmiyor)

Orijinal adresinizi kullanın, sadece ülke kısmini Çek Cumhuriyeti olarak değiştirin

Ardından mesaj bırakın “Ülkeyi Türkiye olarak değiştirtmek istiyorum” gibi, biz de sizin siparişinizi belirttiğiniz adrese gönderebilmek için güncelleyelim.”

Çin’den gelen ürünler büyük ilgi çekti

Geçtiğimiz on yılda, Çin'den gelen ürünler, rekabetçi ürün fiyatlandırması, düşük nakliye maliyetleri ve yetenekleri nedeniyle inanılmaz başarı gördü. Bu avantajlar, bağımsız satıcıların, uluslararası çevrimiçi alıcılara ürün sunan çevrimiçi bir perakende hizmeti olan Alibaba'nın sahip olduğu AliExpress'i kullanarak ürünlerin tedarik edilmesine ve iyi bir kazanç elde edilmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte, bir zamanlar kazançlı olan bu modelin yakında tarih olacağını söylese de bunun zor olduğunu belirtebiliriz.

AliExpress Corona virüs karşısında Türk satıcılara destek olacak

Türk üreticilerinin ve KOBİ’lerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek. Buna ek olarak, AliExpress, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. Bu sayede, her geçen gün büyüyen e-ihracatın daha da arttırılarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olunması hedefleniyor.

Türkiye açısında konuşacak olursak salgın öncesi Çin’den Türkiye’ye günlük 100 bin kargo gelirken, şimdi sayı 10-15 binin altında seyrediyor. Tabi bu durum iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 15-20 oranında artırdı.

Çin’den gelen kargodan hastalık bulaşır mı?

Pandemi döneminde olduğumuzdan aklınıza gelen diğer bir soru, “Corona virüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” şeklinde.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy bu konu hakkında “Corona virüs, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir.

Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez.” dedi.

Yeni corona virüs enfeksiyonu olduğundan kuşkulanılan bir kişinin solunum yolu salgıları veya vücut çıkartılarının bulaşabileceği tüm yüzeylerin, standard çamaşır suyuyla (1:100 sulandırılmış) silinmeli. Kargo üzerinde belirgin bir kirlenme varsa, yoksa da güvenlik amaçlı tüm paketi 1:10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizleyebilirsiniz.