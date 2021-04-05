İsminin Alihan Şimşek olduğu iddia edilen gencin; kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf eden Alihan Şimşek'in ifadeleri kan dondurdu.

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ALİHAN ŞİMŞEK TUTUKLANSIN ÇAĞRISI

Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.

ALİHAN ŞİMŞEK YAKALANDI

Sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. yakalandı.

ALİHAN ŞİMŞEK ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. A.Ş.'nin, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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