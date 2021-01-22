Türkiye Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf etti

Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf etti

Türkiye

Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf etti

Mersin'de serada cansız bedeni bulunan Ali Toprak'ı eşi Alime Toprak'ın öldürdüğü ortaya çıktı.

22 Ocak 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.


İlgili Haberler
Müge Anlı'da akılalmaz olay: Komşularını baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki tuhaf demeç
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto’dan 100 Milyon TL’yi aşan tarihin en büyük ikramiyesi talihlisini arıyor