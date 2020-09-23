Alin isminin anlamı ve Alina isminin anlamı son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla beraber, anlamı en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Alin ve Alina ismi genellikle ülkemizde kız çocuklarına veriliyor. Kız çocuklarına verilen Alin ve Alina isminin anlamını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Alin isminin anlamı nedir? Alina isminin anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar…

Yükselen ışık, parlayan, parıldayan anlamındadır. Alin ismi aynı zamanda ulu, kibar, zarif, parıldayan ve aydınlık anlamlarına geliyor. Alin ismi Fransız kökenli bir isimdir.

Alin isminin özellikleri nelerdir?

Liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar. Yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tuttuklarını da unutmayalım.

Alina isminin anlamı nedir?

Araştırmacılar, Alina adının anlamının, “diğer”, “yabancı” olarak açıklandığı Latin dili ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu savunuyorlar. Ancak bu tek yorumlamadan uzak. Menşe sürümlerinin sayısı çeşitliliğinde çarpıcı ve bazen tutarsızlık gösteriyor. Örneğin, Adeline’nın formunun da bu isme eşdeğer olduğu İskandinav ülkelerinde, “görkemli”, “cömert” olarak tercüme edilir.





Böylesine anlamı güzel olan ismin kökeni aynı zamanda Aleyna isminden gelmektedir.

Özellikle Kulağa hoş gelen telaffuzu ile beraber çok sevilmeye başlayan Alina ismi, kız çocukları için en güzel alternatiflerden biridir. Bu ismin birçok farklı anlamı bulunmaktadır.,





- Soylu, asil ve yüce

- Aydınlık ve parlak

- Dürüst ve adil







