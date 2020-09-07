Alina Boz ve Kubilay Aka corona virüse yakalandı
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka corona virüse yakalandı. Başrol oyuncularının covid testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca dizi çekimi durduruldu.
07 Eylül 2020, Pazartesi 07:41 Son Güncelleme:
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Ay Yapım’ın Netflix için çektiği Aşk 101 dizisinin setinde corona virüs paniği yaşanıyor. Dizi ekibine yapılan testler sonrasında, başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka’nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncularda corona virüs çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Corona virüsüne yakalanan Kubilay Aka aynı zamanda Çukur dizisinde de Celasun rolünü canlandırıyor.
'Kime bulaştığını bilmiyor'
Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı.
https://twitter.com/kubilayakaa/status/1302711152502284288
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