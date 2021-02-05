Magazin Alişan: Ailemize yarın Eliz katılacak

Alişan: Ailemize yarın Eliz katılacak

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Alişan: Ailemize yarın Eliz katılacak

Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

05 Şubat 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile düğün günü çekilen bir karesini paylaştı.

44 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan Instagram gönderisine şu notu yazdı:

O gece başladı hikayemiz ve Allah bize bir yıl sonra Burak’ı verdi. Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak. Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak. Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma, kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua. Gel kızım, bekliyoruz.


https://www.instagram.com/p/CK5lqwpMXrT/


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