Magazin Alişan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Alişan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Alişan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın özlemi bitmiyor...

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.." notunu düştü.

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